Sortir dans le Calvados : lundi 12 mai

La 12ème édition du festival la danse de tous les sens se tient du 18 au 24 mai à Falaise. Au programme spectacles, cafés-danse, expositions et ateliers. Plus d'infos sur ladansedetouslessens.com





Aujourd'hui lundi, dans le cadre du festival de la pluie à Arromanches, l'artiste Marie Emmeric Gance réalise le MUR des enfants. Le MUR des enfants est constitué de plusieurs dessins sur le thème : Arromanches. En attendant le 70ème anniversaire du débarquement...



Dès aujourd'hui lundi et jusqu'à vendredi, venez voir « Moby dick » au théâtre des cordes à la comédie de Caen.

Le roman raconte comment Ismaël, le narrateur, attiré par la mer et le large, décide de partir à la « Chasse à la baleine ». Il embarque sur le Pequod, baleinier commandé par le capitaine « Achab ». Ismaël se rend vite compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché de la baleine. Achab recherche Moby Dick, un cachalot blanc d'une taille impressionnante et particulièrement féroce, qui lui a arraché une jambe par le passé. Achab emmène son équipage dans un périple autour du monde à la poursuite du cachalot dont il a juré de se venger. Le Pequod finira par sombrer en pleine mer, en laissant Ismaël seul survivant, flottant sur un cercueil.A travers le voyage de son personnage principal, les concepts de classe et de statut social, du Bien et du Mal, et de l'existence de Dieu sont tous aussi bien explorés que les interrogations d'Ismaël sur ses convictions et se place dans l'univers. C'est aujourd'hui lundi et jeudi à 10h et 14h et les autres jours à 14h et 19h30.