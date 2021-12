Sortir dans le Calvados : vendredi 9 mai Impossible de lire le son.

Ce samedi soir, vivez l'aventure Aj Hackett Normandy by night ! Retour des sauts de nuit au viaduc de la Souleuvre mais pas que.. Connectez vous sur ajhackett.com pour retrouver les prochaines dates des sauts de nuit et découvrir l'actualité du site de saut du viaduc de la Souleuvre.Demain samedi, soirée Tribute à l'Orient Express de Caen avec les groupes Bend Jovi et Hell's Heimer. Les artistes normands rendront hommage aux plus grands standards de Bon Jovi et MotorHead. Ambiancede folie assurée en revivant la magie des années 80 et 90s de ces grands groupes. Rendez-vous demain soir à l'Orient Express à Caen. Tarif 3€ ! Le chapiteau Jaune et bleu du cirque Karl BORSBERG s'arrête ce week-end à Troarn ! Il vous a sélectionné un spectacle composé des meilleurs numéros du moment avec au programme, des Artistes Normands et Internationaux : Funambule ou plutôt danseuse de corde, diabolos, Lions de Mer, Otaries, Pingouins , des clowns... C'est sur le parking du calvaire demain à 15h et 18h et dimanche à 15h.