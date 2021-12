76540. Rouen : les championnats de France de skate commencent !

Depuis 1988, les Championnats de France de Skate sont organisés à Rouen. Une tradition remise au goût du jour grâce à l'association SkatePark of Rouen, qui a réhabilité le site de skate de la ville, situé rive gauche, rue Léon Maletra.

Aujourd'hui et demain, ce seront près de 80 accros aux rides et autres flips qui se défieront au skatepark, des plus petits aux seniors et dans diverses catégories. Pour l'occasion, les Rouennais pourront supporter leur héros local, Adrien Bulard, multiple champion de France.

Et pour ceux qui n'y connaissent rien au skateboard, laissez vous aller : spectacle garanti.