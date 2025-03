Montivilliers. Un concours de graff pour inaugurer le mur d'expression libre du skate-park

"C'est comme une grande page blanche", sourit Bénédicte Lerat, responsable du service culturel de Montivilliers, à l'évocation du nouveau mur d'expression libre installé dans l'enceinte du skate-park de la commune. Erigé par les jeunes du CFA Bâtiment, ce mur de 6m de long et 2m de haut permettra à chacun d'exercer l'art du graff. "La condition, c'est que l'œuvre n'est pas pérenne. On la graffe sur le mur, on la prend en photo et on accepte qu'elle soit recouverte par une autre… Puisque c'est un mur qui permettra l'expression de tous."

Graffer avec des pros

Pour inaugurer cet équipement, à l'occasion des deux ans du skate-park, la Ville de Montivilliers lance un concours de graff, ouvert aux plus de 14 ans, qu'ils habitent ou non la commune. Pour candidater, il convient de fournir un dessin réalisé à main levée sur une feuille format A4. "Il faut que ce projet soit reproductible sur un mur, réalisable à grande échelle, et visible de loin", souligne Bénédicte Lerat. Pas besoin d'avoir déjà une expérience de graff sur un mur : "Les lauréats du concours seront encadrés par des artistes professionnels pour reproduire leur œuvre." Un jury départagera les candidats. Quatre d'entre eux seront sélectionnés par un jury pour venir réaliser leur graff, sur la journée du samedi 17 mai.

Pratique. Candidatures pour le concours de graff jusqu'au lundi 7 avril. Ouvert aux 14 ans et plus. Règlement sur ville-montivilliers.fr