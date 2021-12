Sortir dans le Calvados : jeudi 24 avril

Les Goustiers de Falaise organisent ce samedi une grande manifestation sur le thème de la jardinerie et des produits du terroir avec une centaine d'exposants. C'est gratuit pour l'entrée, mais c'est 25€ pour le repas.





De 10h à 12H00 ce jeudi 24 avril, chat en direct sur tendanceouest.com consacré à la formation en Alternance et en Basse-Normandie !

Posez vos questions à nos invités et obtenez toutes les informations nécessaires pour vous aider dans votre orientation. Retrouvez le fil de la discussion tout au long de la journée sur tendanceouest.com





L’Office de Tourisme et d’Animation de Villers sur mer et le Paléospace - Musée de France organisent la troisième édition du Festival « Villers à Ciel Ouvert » avec le Soleil en thème principal : les 26 et 27 avril 2014 autour du Paléospace de Villers sur mer. Sur le thème de l’astronomie et du ciel,