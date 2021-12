Sortir dans le Calvados : mardi 22 avril

L'association Grand Ecart vous invite demain à la 1ère réunion pour le festival de la pluie. Cette année, le thème choisi est le « yarn bombing ». Rendez-vous demain mercredi de 14h à 22h à la ferme de la rançonnière à Crépon pour venir tricoter en groupe ou amener vos carrés de laine. Plus d'infos sur www.festivaldelapluie.com





Ce mardi soir à Bayeux, Boby Lapointe repiqué. C'est un concertdes Boby Rangers. Une adaptation haute en couleurs des chansons si singulières de Boby Lapointe. Quatre artistes atypiques lui rendent un hommage tendre et décalé et revisitent au poil à gratter les refrains fantaisistes et lunaires du Piscénois (habitant de Pézenas) dans une ambiance de cirque intime et débridée, de cuisine foutraque et raffinée. « Surprendre » est le maître mot de ce concert si particulier, où chaque artiste se réapproprie les chansons de Boby Lapointe en les fondant dans son propre univers, offrant à ce spectacle une belle variété de styles et d.émotions autour du roi de la contrepèterie. Un Bobby Lapointe inédit et explosif à voir à 20h30 à la halle aux grains.







Aujourd'hui mardi , dégustations GRATUITES de cidre, calvados ou jus de pomme... avec des fromages AOC normands tels le Pont L'évêque, le Livarot et le camembert . C'est au Relais de la Route du Cidre de Beuvron en Auge à partir de 14h30. Un moment gourmand proposé par l'office de tourisme de Cambremer. Alcool à consommer avec modération.