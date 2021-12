70e D-Day, Arnaud Digard publie un carnet de voyage du débarquement

Le regard d'Arnaud Digard s'illumine dès qu'il vous parle d'histoire. Celle de son pays : la Normandie. L'orsqu'il imagine des livres, ils sont beaux. Ils donnent à voir, à comprendre et à aimer.

Transmettre par le beau...

Depuis quelques années, Arnaud Digard s'est lancé dans l'aventure à risques de l'édition en créant Big Red 1 Editions. Big Red One... c'est le surnom donné à la 1re division d'infanterie américaine de l'US Army qui a débarqué le 6 juin 44 à Omaha.

Difficile d'imaginer le jeune éditeur ne rien publier l'année du 70ème anniversaire du débarquement.

Un carnet de voyage historique

L'ouvrage que propose Arnaud Digard est superbe et se démarque du flot des parutions à la veille des commémorations. Consacré à la libération du département de la Manche, cette édition d'art, imprimée sur papier dessin, est réalisée sous la forme d'un carnet de voyage de 70 jours.

Les textes , les images et les dessins sont au service de l'Histoire. Du débarquement à la libération des villes, une à une. De Sainte-Marie-du-Mont à Saint-James, de Carentan à la percée d'Avranches, les pages se tournent doucement et vous emportent. Vous vagabondez en noir et blanc dans les pas des GI's.

Quelle belle main !

Marion Caratini excelle dans le croquis. Elle prolonge naturellement l'amorce des photos. Elle fait vivre... revivre les jeunes gamins en uniforme avec un fusil et leur courage qui ont foulé le sable des plages d'un pays qu'ils ne connaissaient pas.

Le trait est sûr, léger. La feuille respire. L'esquisse palpite. Du bel ouvrage.

Indispensable

"D-Day, 6 juin-14 août 1944, 70 jours pour libérer la Manche" est indispensable dans nos bibliothèques. Ses 160 pages sont dignes du 70ème. Il paraitra en mai 2014.