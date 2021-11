Située à 10km de Caen sur le site d’une ancienne carrière d’argile à Touffreville Eole Aventure vous invite à venir vous amuser en famille ou entre amis pour ramener des souvenirs inoubliables à la maison.

Loin de la zone urbaine ce site est une vraie bouffée d'air frais et il est aussi très bien équipé pour vous procurer plaisir et sensations fortes à travers plusieurs activités nautiques et terrestres comme nous l'explique Marie Lorin chargée d'accueillir la clientèle.

Découvrez le parc de loisirs Eole Aventure près de Caen

Vous pouvez vous restaurer sur place en profitant du bar-brasserie.

