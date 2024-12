Caen. Pendant les vacances, le Parc des exposition devient un parc de loisirs géant avec les Récrédays

Cette année encore, Les RécréDays investissent le Parc des expositions de Caen pendant les vacances scolaires. En effet, le parc de loisirs temporaire sera ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 du 26 décembre au 4 janvier, sauf le 31 et le 1er. Dans cette période où l'excitation de Noël n'est pas encore retombée et où la météo n'est pas toujours clémente, c'est "un véritable rendez-vous de fin d'année". Jean-Marie Philippe, gérant de JM Prestations qui organise l'événement, y reconnaît des habitués chaque année. Mais ces habitués auront le droit de découvrir cette année quelques nouveautés.

Drone et parcours ninja

Accrobranche, réalité virtuelle, karts, trampolines, toboggan ou labyrinthe : ce sont 6 000m2 qui sont dédiés aux jeux. Chaque hiver, l'équipe des Récrédays s'efforce de proposer des nouveautés : cette année, le public pourra retrouver une arène de pilotage de drone télécommandé, mais aussi un grand parcours ninja. Ce sont surtout des familles qui poussent les portes des RecréDays, parfois même des "grands-parents qui surveillent les enfants pendant les vacances". Et ça tombe bien, il y en a pour tous les âges : tandis que les tout-petits ont leur propre espace sécurisé, les adultes font face à des défis sportifs. Il y a mêmes des jeux d'adresse pour les seniors, ce qui permet de beaux moments de partage avec leurs petits-enfants. Aux RécréDays, tout le monde est le bienvenu, conclut Jean-Marie Philippe : "L'idée c'est que ce soit avant tout une ambiance festive, un moment de détente où l'on sort du quotidien !"

Une journée aux RécréDays

Avec plus de 40 activités proposées, le parc a de quoi occuper toute la journée. Bonne nouvelle : en plus d'être couvert, on peut y manger sans problème. De la restauration rapide est proposée sur place, dans un coin désormais dédié sur la mezzanine du Parc des expositions, ce qui permet une pause déjeuner "avec une vue aérienne sur tous les jeux". Jean-Marie Philippe ajoute que chacun peut venir avec son propre pique-nique, mais aussi repartir momentanément du parc pour manger chez soi.

Pratique. Infos sur recredays.com. Tarifs : 10,50€ pour les 2-16 ans ; 6,50€ à partir de 17 ans. 9,50€/enfant à partir de 4 enfants. Gratuit pour les -2 ans.