Des journalistes à Montormel en prélude au 70e anniversaire de la bataille de Normandie

En prélude au 70e anniversaire du débarquement et de la Bataille de Normandie, qui sera célébré à partir du 6 juin prochain, le Comité Régional du Tourisme de Normandie et les Comités départementaux du Tourisme du Calvados, de la Manche et de l’Orne viennent d'accueillir une importante délégation de journalistes français.