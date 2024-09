80e anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie. Randonnées de la Paix, hommage et feu d'artifice à Montormel

Cette année, pour le 80e anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie, les commémorations à Montormel se dérouleront le samedi 24 août, sous le signe de la réconciliation et de la paix mondiale. Pour la première fois, des autorités allemandes sont invitées à se joindre à l'événement.

La journée du samedi 24 août débutera à 9h avec un office religieux à Chambois. Plus de 100 porte-drapeaux et diverses délégations se retrouveront ensuite à 11h à Montormel pour un hommage international. L'après-midi, dès 13h30, des randonnées de la Paix de 6 et 10km seront organisées, ainsi qu'un meeting aérien et diverses animations. La journée se terminera en musique avec un concert des années 80 à 21h et un feu d'artifice à 23h.