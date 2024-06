Podcast. "80e D-Day, neuf sites qui ont changé l'histoire" : Montormel et la vallée de la Dives, dernier champ de bataille en Normandie

77 jours s'écoulent entre le Débarquement et la fin de la Bataille de Normandie, le 21 août 1944. Les derniers combats dans la région se déroulent dans la poche de Falaise-Chambois et plus particulièrement dans la vallée de la Dives au bas de la colline de Mont-Ormel où se situe désormais le Mémorial de Montormel.

Au cœur de la dernière bataille de Normandie

Dans ce neuvième et dernier épisode du podcast "80e D-Day : neuf sites qui ont changé l'histoire", Simon Lebaron s'est rendu dans la nasse encerclant les Allemands entre Mont-Ormel et Chambois, pour y interroger Stéphane Jonot, le directeur du Mémorial et également lié à cette histoire par sa famille, prise au piège dans la poche. Paulette Gondouin, qui avait 13 ans à l'époque, a aussi vécu l'encerclement et les derniers combats de l'intérieur, à Chambois, où elle habitait avec sa famille et habite encore. Elle s'attache depuis une vingtaine d'années à transmettre la mémoire de la dernière bataille de Normandie.

Ecoutez notre podcast :

