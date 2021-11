76540. New York, invitée d'honneur de la nouvelle édition de la Foire de Rouen

L’exposition “New-York New-York”, proposée sur 1 200 m2 sera à l’image de la ville : dense et surprenante. En effet, trois années de préparation ont été nécessaires afin qu’elle voie le jour. L’histoire de la grosse pomme est retraçée suivant son ordre chronologique et une réplique de quatre mètres représentant la main de la Statue de la Liberté accueillera les visiteurs. Vous serez immergé au cœur des quartiers de la ville, au travers de reconstitutions de façades, de voitures de légende ou encore de visuels. Si New York s’impose dans l’exposition, elle sera également présente à l’extérieur de celle-ci avec la présence d’un chariot new-yorkais qui proposera des hot dogs en amont de l’exposition. Des ateliers culinaires (glaçage de cup cakes ou pains à Bagels rappelant délicieusement l’Amérique) seront proposés du lundi 31 mars au vendredi 4 avril.Enfin, l’application “New-York Snapshot” lance un concours de photomontage. A vous de jouer.