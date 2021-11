76540. Rouen : le Village de l'artisanat ouvre ses portes dans le hall 4 du Parc Expo

Ce village n’est autre qu’une vitrine représentative de la diversité des métiers de l’artisanat. Des animations quotidiennes seront organisées par des artisans (ébénistes, photographes, bijoutiers ou encore créateurs) qui présenteront leur savoir-faire au travers de manifestations. Notamment le mardi 1er avril, journée au cours de laquelle le Service Emploi Formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise la Journée de l’Emploi et de l’Apprentissage dans l’entrée principale du Parc Expo. L’entrée sera gratuite pour les jeunes ainsi que pour les demandeurs d’emploi. De nombreux exposants seront présents pour la première fois sur le village, notamment Les jardins de Milady. Vous pourrez retrouver Véronique Crepin qui proposera des confitures de toutes sortes (cerise noire, ananas coco) et les macarons “Blangeois”.