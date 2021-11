Chômage : légère baisse en catégorie A en Haute-Normandie

Sur un mois, à la fin février, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a légèrement diminué (-0,4%) alors qu'il a continué à croître en France métropolitaine (+0,9%). En revanche, catégories A, B et C confondues, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,1% dans la région (+0,2% en France métropolitaine).

En Haute-Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue en février 2014 de 0,6 % pour les hommes (+ 2,8 % sur un an) et de 0,1 % pour les femmes (+ 2,2 % sur un an). Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de moins de 25 ans diminue de 1,2 % en février 2014 (– 3,7 % sur un an). Le nombre de ceux de 25 à 49 ans diminue de 0,6 % (+ 1,9 % sur un an) et le nombre de ceux de 50 ans et plus s'accroît de 1,0 % (+ 10,3 % sur un an).