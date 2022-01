Nicolas Mayer-Rossignol, embauché chez Nutriset, près de Rouen

C'est sur sa page Facebook que l'ancien président de l'ex-région Haute-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, a annoncé la nouvelle ce vendredi midi. Depuis mercredi 9 mars, il est le nouveau "directeur du pôle développement" de l'entreprise normande Nutriset, basée à Malaunay, près de Rouen.

Comptant environ 200 employés, l'entreprise dirigée par Adeline Lescanne-Gautier, développe, fabrique et distribue des solutions nutritionnelles pour le traitement et la prévention des différentes formes de malnutrition dans les pays dits "du Sud". Pour cela, elle noue des partenariats réguliers avec les Nations Unies, l'UNICEF, Médecins sans frontières et d'autres organisations et ONG.

"J'ai toujours considéré la politique comme un engagement, plus qu'un métier"

Scientifique et ingénieur de formation, il aura pour missions principales d'alimenter la stratégie de développement de l'entreprise, de rechercher de nouveaux partenariats et de favoriser l'émergence de nouveaux produits contre la malnutrition. Un "triple engagement", selon lui à la fois éthique, entrepreneurial et territorial, et "conforme aux valeurs de solidarité et de progrès" qui sont les siennes.

Pour rassurer ses sympathisants, Nicolas Mayer-Rossignol précise toutefois en fin de message qu'il reste bien sûr conseiller municipal de Rouen, et conseiller régional, sans oublier sa fonction de président du groupe socialiste radicaux et citoyens" de la Région Normandie.