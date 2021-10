Alors que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A reflue très légèrement (-0,1%, +3,4% sur un an) en janvier, le nombre de chômeurs toutes catégories confondues a grimpé de 0,6% (+4,5% sur un an). A noter qu'en France métropolitaine, tous les voyants sont au rouge : +0,3% pour les catégories A et +0,6% pour toutes les catégories de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi.