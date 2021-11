Comédies, drames, thrillers ou encore romances, la programmation est variée et sera pour la première fois diffusée dans les salles de cinéma à l'Espace Saugonna. Le temps d'un week-end la ville de Mamers réunira ainsi cinéphiles et amoureux du 7ème art, ainsi qu'un jury composé d'acteurs, réalisateurs et scénaristes venus décerner de nombreux prix aux différents films en compétition.

Ecoutez, Xavier Bouvier, Président de l'association Artémis.