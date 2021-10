Sortir dans le Calvados : mardi 11 mars

Vous êtes musiciens ou chanteurs, alors venez vous faire plaisir et jouer au El Camino à Caen. Ouverture de la scène pour un Boeuf Slam à partir de 21h ce mardi. C'est gratuit.







Demain mercredi , dans le cadre du printemps des poètes, lecture de poésie pour poérire à loisir, pour les enfants à partir de 8 ans à Bayeux. Rictus dada est un montage en musique de poèmes dadaïstes, et fait résonner la voix de ces poètes fantaisistes et inventifs, tous jubilatoires qui font sonner la langue et marient allègrement les sons et les sens des mots. Rendez-vous à 16h à la médiathèque, rue aux Coqs. Gratuit. Réservation avant le mercredi 12 mars au 02 31 51 20 26.