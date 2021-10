Sortir dans la Manche: mardi 11 mars

Profitez de cette deuxième semaine de vacances pour redécouvrir la merveille en faisant une balade autour du Mont. Le calendrier des balades est sur www.aventure-et-vous.fr



Animations vacances au pavillon des énergies au Dézert. Atelier de fabrication d’une mini-éolienne . Accompagnée par un animateur, chaque famille pourra fabriquer une mini-éolienne et se familiariser avec le fonctionnement de ces moulins à vents modernes. C'est demain mercredi à 14h30.C'est gratuit mais sur réservation en appelant au pavillon des énergies au 02 33 06 69 00.





Après Granville et Cherbourg, Tendance Ouest organise un débat public à Saint-Lô, dans le cadre des élection municipales des 23 et 30 mars prochains.

En partenariat avec le journal La Manche Libre, Tendance Ouest recevra les 5 candidats à la mairie de Saint-Lô ce mardi soir à 18h00. La première radio régionale de Normandie installera son studio dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, place du général de Gaulle, pour un débat public et ouvert à tous, animé par Thibault Deslandes, journaliste Tendance Ouest, accompagné du politologue Michel Boivin et du journaliste de La Manche Libre Yohann Lerendu.

L'ensemble du débat sera retransmis en vidéo et en direct sur tendanceouest.com.