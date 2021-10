Sortir dans l'Orne: mardi 11 mars

Ce samedi, on fête la Saint Patrick à Alençon ! Vous pouvez déjà acheter vos places pour cette soirée auprès de l'office de tourisme d'Alençon au prix de 16€. Sinon, rendez-vous directement à la halle aux toiles d'Alençon samedi à partir de 20h et jusqu'à 2h du matin.





Ce mardi soir, répétition publique au quai des arts. Avec sa toute nouvelle création The safe word, Florence Caillon, auteur et chorégraphe, explore la question des libertés individuelles et collectives et interroge de manière plus large la place de l'être humain dans des sociétés formatées. Sur scène, le travail de la compagnie se caractérise par une approche originale des techniques circassiennes : un mélange d'acrobaties et de geste dansé, que la compagnie nomme « cirque chorégraphié ». C'est ce mardi soir à 19h30, entrée libre.







Et toujours à Argentan, les vacances d’hiver seront sur le thème de la glisse avec une patinoire, place de la Mairie, pendant 15 jours.

Tout le monde pourra profiter de cette installation et s’essayer aux patins à glace afin de passer des moments de franche rigolade avec les amis ou la famille. Aujourd'hui mardi ouverture de 10h à 12h et de 14h à18h. Vos entrées pour vous et la personne de votre choix à remporter mardi à 9h30 et 14h30 en appelant le 02 33 05 32 30.