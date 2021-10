La pollution aux particules fines se poursuit à Rouen

C'est souvent le même refrain : à chaque épisode anticyclonique ou presque, le taux de particules fines dans l'air que nous respirons grimpe et Air Normand déclenche le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles. Ce lundi 10 mars, la Haute-Normandie connaît un nouvel épisode de pollution de l'air. "En raison de conditions défavorables, une persistance de la pollution de l'air par les particules en suspension est prévue ce lundi 10 mars en Haute-Normandie, explique Air Normand. La provenance de ces particules est très variée, chauffage, industrie, trafic, agriculture". Et un temps sec et ensoleillé favorise leur stagnation.

Les personnes sensibles doivent éviter au maximum les activités physiques intenses à l'extérieur comme à l'intérieur.

Plus d'informations sur le site d'Air Normand