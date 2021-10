Sortir dans le Calvados : lundi 10 mars

A partir de ce lundi et jusqu'à vendredi, participez au festival Improvise organisé par l'association Macédoine à la MJC du chemine vert. Les premiers ateliers commencent à 10h. Il y en a plusieurs par jour, chacun au tarif de 2€. Réservez dès à présent à la MJC. 2 spectacles vous attendent aussi sur réservation mercredi et vendredi soir.

Holiday on Ice revient en France après 2 ans d’absence et présente un spectacle exceptionnel avec Philippe Candeloro, Surya Bonaly, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. En 2014, avec un tout nouveau spectacle, Holiday on Ice propose aux stars du patinage de célébrer 70 ans de succès et reviendra sur les temps forts de son histoire. Découvrez un plateau unique de champions et bien sûr ce qui fait la magie d’Holiday on Ice : performances, roues, kick lines, costumes lumineux et feux d’artifices... C'est mardi et mercredi au zénith de Caen, mardi à 20h30 et mercredi à 14h et 17h30.

Toute cette semaine, les plus jeunes sont conviés à un stage de cirque avec CREA à Mondeville. Sous chapiteau, de lundi à vendredi, Atelier d'initiations aux différents agrès du cirque. Trapèze, acrobaties, jonglerie (balles, massues, foulards, assiettes chinoises...), Rola bola, fil de fer, équilibres. C'est de 13h30 à 15h30. Plus d'infos sur www.loisirs-crea.com