61001. Pour Bertrand Deniaud, l'augmentation du chômage est "la responsabilité de Joaquim Pueyo"

Pour Bertrand Deniaud : "La méconnaissance du monde économique alliée à un entêtement à ne pas vouloir changer de politique conduit l’économie française à la catastrophe. Tous les autres pays d’Europe et du Monde font mieux que nous !"

Le conseiller régional UMP de Basse-Normandie, de poursuivre : "Début janvier un chiffre est tombé qui donne le vertige, les investissements étrangers en France ont chuté de près de 80 %, dans le même temps ils augmentaient de 400% en Allemagne ! Cela veut dire que les étrangers, les capitaux, les investisseurs, les créateurs d’emploi fuient la France et cela veut dire que la faillite nous guette. La France effraie le monde économique ! Cela veut dire que les autres pays attirent plus. Ca n’est pas compliqué, dans les autres pays, les chefs d’entreprises ne sont pas méprisés, les charges sociales sont moins élevées, l’investissement est encouragé. Les autres pays font l’inverse de nous et ils réussissent."

Le co-listier de Christine Roimier aux élections municipales à Alençon, face au maire sortant Joaquim Pueyo, de conclure: "Notre député socialiste, M. Pueyo, vote tout cela, soutient tout cela, il est responsable de cet échec."