14118. A Caen, Nathalie Arthaud apporte son soutien à Pierre Casevitz

"Contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques". C'est le ton donné par Nathalie Arthaud à cette campagne éminemment nationale selon les deux militants. "Même avec les plus beaux projets, les futures mairies n'échapperont pas aux coupures budgétaires du gouvernement", et d'ajouter : "les travailleurs doivent se faire entendre sur leur politique à eux parce que leurs problèmes sont les mêmes partout en France ! Tous les moments sont bons pour s'exprimer et revendiquer !"

La liste de Pierre Casevitz, qui sera déposée en préfecture la semaine prochaine, avait recueilli 1,07% des voix au premier tour des municipales de 2008.