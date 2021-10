Sortir dans le Calvados : vendredi 21 février

Le Boxing Club Saint-Lois organise avec le club de boxe de Fleury-sur-Orne un gala ce samedi au Zénith de Caen. Ca faisait longtemps que la capitale régionale n'avait pas remis les gants. Pour voir du beau spectacle dans le ring rendez vous pour le gala de Boxe au Zénith de Caen ce samedi à partir de 19h45. Comptez 15 euros l'entrée.

Ce week-end, l'association Jouons Ensemble organise sa troisième édition du Ludik Week-end à la salle des fêtes de Cabourg. Cet évènement ludique, ouvert à tous gratuitement, mettra à disposition des visiteurs l'ensemble des jeux de la ludothèque animés par des bénévoles de l'association Jouons Ensemble. Des jeux pour enfants aux jeux pour stratèges avertis en passant par des jeux d'ambiances et familiaux. Chacun pourra y trouver le jeu adapté à ses goûts et découvrir la richesse, la diversité et l'originalité de la production ludique internationale. Ouvert à tous de 14h à 18h samedi et dimanche.

Il y a aussi du sport à Mondeville ce samedi avec une rencontre de basket féminin. L'USO Mondeville affrontera Montpellier pour la 18ème journée du championnat à 20h à la salle Bérégovoy.