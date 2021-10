Notre film coup de coeur de la semaine : La grande aventure Lego

Lorsque Lord Business a dérobé le Kragle au sage Vivrius, celui-ci lui a rappelé la prophétie qui veut qu’un Spécial, un être doté de pouvoirs extraordinaires, parviendra à unir les Maîtres et sauvera le monde. Emmet, lui, est un être très ordinaire, qui se complaît dans l’obéissance aux ordres et aux règles en tous genres. Aussi, lorsqu’il trouve la Résistance, qui peut neutraliser le Kragle, est-il tout surpris que la belle Cool-Tag le prenne pour le Spécial. Surpris et gêné, car il n’a pas l’habitude de prendre des initiatives.

Fans du jeu de Lego depuis leur enfance, Phil Lord et Christopher Miller ont eu l’idée de réaliser tout un film avec ces petites pièces qui permettent de construire ce que l’on veut. Loin d’un film statique - les pièces sont en plastique solide et s’emboîtent les unes dans les autres ! -, ils signent un film délirant, fourmillant de trouvailles toutes plus drôles les unes que les autres et constamment en mouvement. Même les mouvements de la mer, qui sont réalisés en pièce de Lego, sont d’un réalisme fascinant. Le seul reproche que l’on pourrait faire à ce film très original, c’est que l’on n’a pas toujours le temps de goûter la finesse des dialogues et des images, tant le rythme est étourdissant. Quant à l’histoire, elle met en valeur un héros ordinaire qui apprend, peu à peu, à prendre confiance en lui et à libérer son imagination.

Un message positif qui ravira les enfants, tandis que les adultes goûteront cette œuvre réjouissante et très brillante.

Film d’animation américain en 3D. De Phil Lord et Christopher Miller, avec les voix de Chris Pratt/Arnaud Ducret (Emmet Brickowoski), Elizabeth Banks/Tal (Cool-Tag/Lucy), Will Arnett/Philippe Valmont (Batman), Morgan Freeman/Benoît Allemane (Vitruvius), Will Ferrell (Lord Business) (1 h 40).