Festival tout feu tout flamme dans le Perche

Repas au coin du feu ou aux chandelles chez les restaurateurs autour de la cuisine flambée, visite d’atelier chez les producteurs fermiers, chez les artistes ou artisans d’art, animations dans les bibliothèques, musées, monuments et divers lieux d’accueil du public, démonstrations de savoir-faire, dégustations, expositions, contes et lectures…, le choix est varié et s’adresse à tous les publics, petits et grands.



La manifestation «Tout Feu Tout Flamme» se déroule cette année du samedi 15 février au dimanche 09 mars.



Ecoutez, Chantal Trévidic, de l'écomusée du Perche.

