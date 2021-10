Tout Feu Tout Flamme au coin du Perche

La manifestation Tout Feu Tout Flamme est née de la coopération de l’Ecomusée du Perche avec des acteurs locaux afin de proposer des activités touristiques et culturelles basées sur le thème du feu et de la convivialité pendant les vacances d’hiver. De nombreuses animations pour petits et grands sont prévues.



Le programme complet est à retrouver ICI



Ecoutez, Chantal Trévidic, Coordinatrice de l'événement.

Tout Feu Tout Flamme Impossible de lire le son.