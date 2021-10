Sortir dans la Manche: jeudi 13 février

A partir de vendredi et tout ce week-end, se tient le salon habitat et déco au parc des expositions de Saint-Lô. Vous recherchez un terrain, un constructeur ou vous souhaitez améliorer votre maison, ce salon réunit plus d'une centaine d'entreprises. Ouvert de 10h à 19h, l'entrée est à 3€ et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.





Comme chaque année, le manoir de Donville organise un défilé de lingerie féminine dans une ambiance très glamour pour fêter les amoureux. A la lumière de 500 bougies vous découvrirez dans les chambres et les boudoirs du manoir Mesdames et Messieurs de charmantes créatures qui présenteront de manière théâtralisée des sous-vêtements des dernières tendances des créateurs de notre beau pays connu pour cette spécialité à travers le monde entier. Une présentation sera faite par le propriétaire d'objets et de dessous féminins des 18 ème et 19 ème siècles. Des thèmes autour des femmes au 18 ème siècle seront évoqués tels que l'hygiène, la sexualité, l'habillement, le maquillage. Cette soirée est réservée aux personnes de plus de 16 ans, en couple ou entre amis. Tarif unique à 8 Euros TTC. C'est samedi à 20h et 21h30.



Concert vendredi soir à Avranches. Les quatre gentlemen du MozART group sont des virtuoses, instrumentistes diplômés de prestigieuses académies de musique de Varsovie et Lodz, ils ont pourtant décidé de jouer cette musique classique d'une manière humoristique. MozART group a créé un cabaret musical unique dans le monde entier, où la musique, et non les mots, sont une source de joie et de rire. Rendez-vous salle Victor Hugo à 20h30.