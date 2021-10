Avis aux amateurs de BMX avec l'ABC of Flatland à Alençon. C'est une compétition internationale de petit vélo qui se tient tout ce week-end à la Halle au Blé. Pour assister à cette compétition rendez-vous de 9h à 19h. Plus d'infos sur abcflatland.com



Pour la fête de la Saint-Valentin, la boutique solidaire AGIR la Redingote organise un atelier Création de bijoux avec des matériaux de récuperation. L'atelier est gratuit et ouvert à tous. Les matériaux pour les participants seront fournis gratuitement aussi. Rendez-vous de 10h à 12 et de 14h à 18h ce jeudi (heures d'ouverture de magasin)



La Foire de la Chandeleur sur l'Esplanade du Hertré d'Alençon se termine dimanche ! Plus de 80 manèges, attractions et autres stands.. Je vous propose de remporter vos jetons pour en profiter gratuitement : appelez jeudi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.

Sortir dans l'Orne: jeudi 13 février Impossible de lire le son.