L'association Chauffer dans le noirceur organise la 9ème édition des demoiselles en campagnes . Rendez-vous ce vendredi 14 et samedi 15 février à l'espace culturel de lessay .



Demain mercredi, la médiathèque de Marchésieux propose de venir écouter et participer en famille aux histoires de Méli Mes Mots sur le thème "La vie à la campagne" ! Rendez-vous à 15h à la médiathèque de Marchésieux



L'excellent groupe canadien Isabeau et les chercheurs d'or sera ce mardi soir à Isigny le Buat. Le groupe puise aux sources de la chanson québécoise et du folk montagnard.

Sur disque comme sur scène, le quintette québécois de renommée internationale a conservé cette aura de vérité qui colle si bien au genre. S’inspirant librement de la tradition folk, Isabeau et les chercheurs d’or propose sa propre aventure avec la musique country. On y découvre un univers sur fond de romance, de voyage et de quotidien. Transportée par les harmonies vocales, la mandoline ou le violon, la musique du groupe est intemporelle. Celle-ci porte à bouger, taper du pied et danser. C'est à l'espace culturel à partir de 20h30.

Sortir dans la Manche : mardi 11 février Impossible de lire le son.