Sortir dans l'Orne : mardi 11 février

Mercredi, l'association des paralysés de France de l'Orne organise une action de sensibilisation. Venez en famille ce mercredi à partir de 14h sur la place de la Magdeleine d'Alençon.



Une collecte de sang est organisée aujourd'hui mardi à La Ferté Macé. L'association des donneurs de sang bénévoles vous donne rendez-vous de 13h30 à 19h au centre Jacques Prévert.

Le cirque Francky Zavatta arrive a Argentan ! Ce mardi à 20h30 et mercredi à 15h00,

il sera installé au champ de foire. La plus étonnante représentation de fauves sera au rendez-vous ainsi que d'autres numéros à couper le souffle ! Remportez vos places pour y assister en appelant mardi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.

La Foire de la Chandeleur sur l'Esplanade du Hertré d'Alençon se termine vendredi ! Plus de 80 manèges, attractions et autres stands. La foire vous accueille mercredi de 14h à 20h, je vous propose de remporter vos jetons pour en profiter gratuitement : appelez mardi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.