Jack Bauer se montre à Londres dans un premier teaser de "24 : Live Another Day"

La vidéo de cinquante secondes s'ouvre sur une scène de chaos dans les rues de Londres, capitale qui servira de décor aux douze prochains épisodes qui feront office de neuvième saison. Jack Bauer et sa fidèle Chloe avancent mal en point, armes à la main.

"24 : Live Another Day" sera diffusé aux États-Unis, sur la chaîne FOX, à compter du 5 mai 2014. Quatre ans après les évènements de la huitième saison, achevée en mai 2010, l'ancien agent de la cellule anti-terroriste, devenu un fugitif aux yeux de la justice américaine, se trouve désormais à Londres, traqué par la CIA.

Jack Bauer recroisera la route de sa collaboratrice Chloe, incarnée par Mary Lynn Rajskub, et de son ancien amour Audrey, jouée par Kim Raver. L'acteur William Devane reprendra par ailleurs son rôle du président James Heller. Yvonne Strahovski, vue dans les séries "Chuck" et "Dexter", Benjamin Bratt ("Private Practice") et Stephen Fry ("Le Hobbit : La Désolation de Smaug")s'ajouteront au casting.