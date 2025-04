Caen. Il invite un jeune handicapé à jouer à la console chez lui, et le filme se faire frapper

Un homme de 21 ans a été jugé le 22 avril par le tribunal de Caen. Il répondait d'abus de confiance et de diffusion d'une vidéo violente envers un handicapé.

Les faits remontent au 6 juillet. Le prévenu avait invité la victime, un jeune handicapé, à venir chez lui à Caen pour jouer à la console. Deux mineurs étaient déjà présents à leur arrivée. Rapidement, les deux adolescents s'en prennent violemment à la victime, pendant que le prévenu filme la scène. Il finit par leur demander d'arrêter.

Il part en chaussettes

Plus tard, tous jouent ensemble à la console, puis la victime s'endort. A son réveil, vers 7h du matin, elle constate la disparition de ses chaussures et de sa console. Elle rentre chez elle en chaussettes. L'objet volé lui est restitué le soir même par le père du prévenu, sans que l'on sache précisément qui l'avait pris. La vidéo des violences, elle, circule déjà sur les réseaux sociaux.

Lors de l'enquête, la victime affirme que le prévenu a bien filmé la scène. "Il rigolait pendant que les autres me frappaient", témoigne-t-elle. Le jeune homme, sans casier judiciaire, nie toute implication. Il assure ne pas être l'auteur de la vidéo. Mais la présidente du tribunal souligne qu'il était le seul, parmi les personnes présentes, à être en capacité de filmer.

Condamnation pour la vidéo

Le procureur estime qu'il y a deux infractions distinctes : la captation de la vidéo, qu'il considère comme avérée, et un possible abus de confiance pour le vol des chaussures et de la console, faute de preuves suffisantes. Il requiert une condamnation uniquement pour la vidéo. L'avocat de la défense plaide la relaxe complète, avançant un déficit intellectuel visible chez son client.

Après délibéré, le prévenu est relaxé pour abus de confiance, mais condamné pour la vidéo. Il devra faire 60 heures de TIG (Travail d'intérêt général) sous 18 mois, régler 800€ à la victime pour préjudice moral et 257€ de frais de procédure.