Courseulles-sur-Mer. Déjà condamné pour violences sur une ancienne conjointe, il récidive sur la nouvelle

L'homme de 39 ans était présent à l'audience du tribunal judiciaire de Caen jeudi 14 novembre. Il lui était reproché d'avoir fait subir des violences à sa compagne à Courseulles-sur-Mer le 16 juin 2024, et cela, en récidive. Pour le précédent délit, il avait été condamné le 1er février 2021 au Havre. Les faits sont les suivants : le 16 juin 2024, les gendarmes interviennent à Courseulles-sur-Mer. Une dispute a éclaté entre un couple. L'homme prend sa compagne par les poignets et la gifle. On constate une alcoolémie de 0,80g/L. Placé en garde en vue, il dit être en couple depuis 4 mois. Lors de la soirée, ils regardaient la télé sur le canapé. Il a mis un film d'horreur malgré l'opposition de sa concubine. Elle l'a insulté de "pauvre type", a débranché la prise électrique et lui l'a giflée en retour. Il est placé sous contrôle judiciaire en date du 18 juin.

Un problème d'alcool

A la barre, le prévenu reconnaît les faits. Il dit avoir mis ce film d'horreur, car il pensait que sa compagne était endormie. La présidente interroge : "Pourquoi ce geste de violence ?" Le prévenu répond qu'il était alcoolisé. Elle lui fait remarquer qu'il est en récidive, puisqu'il a déjà eu cette même attitude avec une ex-compagne. Il reconnaît un problème d'alcool, mais dit l'avoir régulé à ce jour. Il a 5 mentions à son casier judiciaire pour violences, alcoolémie, et usage de stupéfiants. Cependant, il affirme qu'il ne se drogue plus et a largement réduit sa consommation d'alcool. Il travaille en CDI et a commencé un suivi psychologique. Il n'a plus aucun contact avec la victime. La procureure explique que les faits sont reconnus, et que la compagne attribue les gestes de violence à l'abus d'alcool. L'avocat de la défense confirme que son client est conscient de son problème et qu'il fait amende honorable. Après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Obligation de soins psychologiques et d'alcoolémie. Pas de contact avec la victime. Il devra s'acquitter de 127 euros de frais de procédure.