Manche. Une vidéo polémique tournée à Quinéville, le musée WWII réagit fermement

Ce samedi 31 mai, le World War II Museum de Quinéville dans la Manche s'est exprimé sur l'un de ses réseaux sociaux. La veille, vendredi 30 mai, la direction a "découvert avec stupéfaction la vidéo d'un individu se présentant comme militaire français, dans l'enceinte extérieure de notre établissement, et qui tient un discours qui peut être assimilé à de l'incitation à la haine et à la minimisation du terrorisme". Face aux nombreux partages et commentaires que cette vidéo a suscité, le musée a tenu à se détacher des propos de l'individu.

"Cette vidéo est l'œuvre d'une personne dont les intentions ne sont pas claires"

Comme l'explique le World War II Museum, "cette vidéo est l'œuvre d'une personne dont les intentions ne sont pas claires tant le discours présente des incohérences". L'établissement indique que la vidéo a déjà comptabilisé "plusieurs centaines de milliers de vues sur un seul compte du réseau X, et cela ne cesse de grimper". Dans cette vidéo, le musée et son enseigne sont filmés et "identifiés précisément dans un certain nombre de commentaires", poursuit le musée. D'où cette volonté de prendre la parole pour "indiquer que cet individu ne fait pas partie du personnel du musée. Nous n'avons été ni consultés ni informés par cette personne et n'avons eu connaissance de la vidéo qu'après sa publication".

"Nous condamnons fermement tout ce qui est dit dans cette vidéo"

Le World War II Musuem a indiqué condamner "fermement tout ce qui est dit dans cette vidéo, et nous regrettons que notre établissement apparaisse ainsi et soit utilisé comme outil de cette étrange mise en scène". Un certain nombre d'insultes et de commentaires haineux a été formulé "à l'égard de l'auteur de la vidéo [qui n'a pas été identifié]. Ce à quoi nous refusons d'être associés également, car ces propos sont intolérables et interdits par la loi".

Les équipes du musée ont ensuite conclu leur publication sur ces mots : "Nous rappelons que notre musée est un lieu qui œuvre pour la paix, la mémoire et le souvenir civil et militaire."