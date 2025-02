Cotentin. Une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale neutralisée

Le réveil a été explosif à Quinéville dans le Cotentin, près de Montebourg. Mercredi 19 février, les plongeurs démineurs de Cherbourg ont fait exploser un engin non identifié découvert quelques jours plus tôt. "L'objet en question, une sorte de monticule de béton avec un trou et deux crochets sur son sommet, s'est effectivement révélé être un explosif improvisé, conçu par les Allemands. Initialement commandé électriquement, à distance, il devait certainement servir à faire couler des embarcations ou atteindre des troupes débarquant sur la plage", explique le World War II Museum de la commune.

Une première charge a permis d'ouvrir l'engin, bien entouré de sable. Les démineurs ont alors découvert "une charge de 3kg allemande 'Geballte Ladung' encore active". Elle a été neutralisée avec une deuxième explosion.

Une charge est toujours dangereuse

Le musée précise : "Cette charge de 3kg qui a passé les 80 dernières années dans le sable et l'eau de mer a été déclenchée par un simple allumeur, sans charge supplémentaire. Il faut donc garder à l'esprit que NON, un explosif n'est pas 'neutralisé par le temps' et que même après toutes ces années il demeure un danger."

En cas de découverte d'un engin suspect et potentiellement explosif, il ne faut pas y toucher, ne pas le déplacer, prendre les coordonnées géographiques, une photo et prévenir les gendarmes (17) ou la préfecture maritime (196).