Sortir dans la Manche: mardi 21 janvier

Les collégiens du département de la Manche sont invités à participer au 7ème concours de masques organisé dans le cadre du carnaval de Granville. Un seul mot d'ordre : faire preuve d'imagination et de créativité. Plus d'infos sur www.carnaval-de-granville.fr

Théâtre : Phèdre à Cherbourg au Théâtre de la Butte . Phèdre est cruellement attiré par Hippolyte mais lui-même n'est attiré que par le fantasme de la nature originelle. C'est à 20h30.



Théâtre :Une société de services à Hébécrevon à la salle Le Triangle. Une société de services nous propulse dans les coulisses de ce monde précaire et impitoyable avec un cynisme d'enfer. La vidéo offre un fabuleux décor mouvant d'un Chaplin à la chaîne dans Les Temps Modernes... Service après-vente ou enquête de satisfaction, on a tous, un jour ou l’autre, eu affaire à un jeune motivé à l’autre bout du fil, qui vous étourdit de baratin promotionnel ou vous trimballe interminablement d’un service à l’autre, alors que vous trépignez de rage à cause d’une panne Internet… Bienvenue dans le milieu du télémarketing avec ses jeunes opérateurs robotisés, fliqués et interchangeables ! Sur des chaises de bureau à roulettes pour seuls accessoires, les quatre comédiens nous plongent à un rythme cadencé au coeur de cette jungle de la vente par téléphone. On y perçoit la réalité de ces plateaux géants, où il faut accomplir 12 appels de l’heure et où l’on s’applaudit quand un bonus est engrangé ! C'est à 20h30.

Théâtre visuel: Fears à Saint-Lô au Théâtre Roger Ferdinand. Un peu parano, un peu excessif, un peu fou, un peu fragile aussi, notre violoniste est tout cela à la fois. Surtout, c’est un virtuose de l’illusion. Fears, c’est un spectacle où réalité et virtuel se confondent et explosent en un feu d’artifice incontrôlable. Fears est un petit bijou de fantaisie et d’humour, qui nous entraîne dans le mental inquiet d’un célèbre violoniste, lequel entre chaque fois en scène avec l’appréhension de ses débuts... C'est à 20h30.