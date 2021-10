Sortir dans l'Orne: mardi 21 janvier

Soirée-débat "Produire et manger local". Le Réseau des éco-jardiniers du bocage organise sa première soirée thématique de l'année à la Chapelle-au-Moine, au Sud de Flers, au Domaine de Pont Ramond (gîte d'étape). Une fois n'est pas coutume, le thème traité débordera du cadre du jardin privé puisqu'il sera question de l'intérêt et des modalités de mise en place d'approvisionnements locaux (les fameux "circuits courts") en produits issus des activités de maraîchage et d'autres activités agricoles. Rendez-vous à 20h au gîte d'étape du Domaine de Pont Ramond. Entrée libre et gratuite pour tous.

Un mercredi par mois, une visite-atelier est proposée aux 7-11 ans pour découvrir le musée des beaux arts et de la dentelle d'alençon. Demain, ce sera la thème : "Loup, y es-tu?" : des grands bals étaient organisés dans les cours royales. A un mois de Mardi gras, viens réaliser ton masque sous forme de loup! Rendez-vous de 14h à 16h30 mercredi.