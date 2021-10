Vos sorties club du week-end en Normandie

Ce samedi soir, retrouvez Jade de la belle et ses princes presque charmants 3 au Plan B à Mâles. Avant de choisir l’élu de son cœur elle arrive dans l’Orne avec en surprise un des prétendants !

Au Green Clubbers, votre discothèque dans le sud-Manche à Poilley profitez d'une soirée 100% tribale !

Au Cosy Room à Caen pour ce deuxième samedi soir de l’année 2014 et surtout pour fêter le spécial B-DAY de la patronne Maëva avec DJ Corentin G. A noter également que "DJ STINJU" sera aux côtés de Corentin en fin de soirée.

A l’Apocalypse New d’Hambye, "les infirmières contre les pompiers". Pour vous messieurs, elles seront là pour prendre votre température, et pour vous mesdames... les pompiers seront de sortie pour mettre le feu... Dress code: Infirmière pour vous les filles et pompier pour les hommes. Toujours entrée gratuite pendant le Before de 22H30 à 23H30.

A l’Agrion à Vers c’est week-end célibataire avec ce soir l’acte 1, la nuit des célibataires, l’entrée vous est offerte avant 22h30.

Et demain de 15h à 20h, l’acte 2, vous passez votre journée avec les hits des années 80 et de 15h à 20h avec cette fois l’entrée à 6€ avec apéritif offert.