Le Havre. Cet été, découvrez la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine

Pour la saison estivale, la Maison de l'Estuaire (située au pied du pont de Normandie) a concocté une programmation d'animations pour découvrir la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine. La réserve vous accueille notamment chaque mercredi jusqu'au 28 août pour les mercredis nature de l'été. Il s'agit d'une visite d'environ 2h30 à destination des familles pour découvrir la vie qui anime chaque recoin de la réserve, en compagnie des guides nature de la Maison de l'Estuaire. Chaque semaine, une activité différente est proposée. Pour le mois d'août, le 7 sera consacré aux 5 sens, le 14 c'est un rallye nature qui sera à réaliser au Hode, le 21 ce sera une sortie surprise, et le 28 sera centré sur les supers pouvoirs de la mare.

Découverte en toute autonomie

La réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine a été classée en 2017. Elle occupe une surface de 8 528 hectares. Pour découvrir cet espace naturel, six sentiers permettent aux visiteurs de s'y promener en toute sécurité. Ces circuits balisés sont situés aux abords du pont de Normandie, au marais du Hode, au bois de Tancarville, sur les berges de la Seine et de la Risle, ainsi que depuis la campagne de Conteville. Il est demandé aux visiteurs de bien rester sur les chemins balisés et d'être discret pour ne pas perturber la faune.

Mercredis nature de l'été - chaque mercredi jusqu'au 28 août - départ à 10h - informations et réservation auprès de la Maison de l'Estuaire.