Le "Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine" retoqué

Le préfet Maccioni avait douché le 20 décembre dernier les souhaits de onze élus de communautés de communes des deux régions Haute et Basse-Normandie : le "Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine" manquait, selon lui, de "cohérence territoriale". Son avis défavorable mettait un terme à cet espoir de regroupement, censé développer le territoire et son économie de manière plus globale.

Ce mardi 7 janvier, une partie des élus concernés se sont regroupés au Havre pour envisager une suite à leur grand projet.