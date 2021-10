Petroplus : un projet de reprise de la raffinerie par "des pays de l'Est"

"Il y a plusieurs dossiers en construction permettant une vision industrielle rentable pour ce site", affirme Yvon Scornet, dans un nouveau communiqué. Sont évoqués deux pistes. La première, provient "d'un projet venant des pays de l’Est avec un industriel ayant un accès brut important, des fonds nécessaires et ayant déjà vécu le revamping de raffinerie". Une visite technique sur le site "devrait avoir lieu rapidement", précise les "Petroplus en lutte".

Par ailleurs, l'Angola, toujours selon la même source, serait toujours intéressé par la raffinerie de Petit-Couronne. "Suite à la réunion France-Afrique et la participation du Ministre des Affaires Etrangères d’Angola et la visite de notre Ministre Laurent Fabius à Luanda en octobre, une visite officielle du Président angolais José Eduardo DOS SANTOS devrait avoir lieu à Paris très prochainement et celui-ci demanderait une visite avec son équipe sur le site de la raffinerie de Petit-Couronne pour montrer l’intérèt de l’Angola à une solution industrielle de la crise", indique Yvon Scornet.