Petit-Couronne : les Petroplus interpellent le gouvernement

Alors que la mystérieuse société lybienne Murzuq Oil dirigée par Mabrouck Getty serait toujours sur les rangs pour racheter la raffinerie placée cette année en liquidation judicaire, mais aussi un nouvel acteur "sub-saharien", l'intersyndicale emmenée par Yvon Scornet exhorte le gouvernement à revoir ses positions.

"D’un coté le gouvernement fait silence radio et considère que la seule information sur Petrolus est que le dossier est clos et que l’on doit trouver un autre avenir au site. Le mandataire-liquidateur a planifié les licenciements dès le 16 avril (même si beaucoup attendent leurs indemnités) et mis en vente certains matériels ou catalyseurs du site quitte à rendre la reprise encore plus difficile en apportant des surcoûts et de l’autre, certains membres de l’Intersyndicale, avec le soutien de nombreux salariés, continuent de travailler pour maintenir la capacité du site et aider à la constitution des dossiers de reprise", affirme ce dernier, ce mardi 20 août.

Or, l'Etat et le tribunal de commerce de Rouen n'ont jamais pris au sérieux les déclarations de M. Getty, le premier le jugeant même publiquement "pas crédible". Le gouvernement privilégie aujourd'hui une ré-industrialisation du site de Petit-Couronne.

"Les salariés du site et tous leurs amis en ont marre des belles phrases, tonne Yvon Scornet. Il est largement possible de sauver ce site et nous voulons vraiment un soutien actif de l’Etat français. Cela coûtera certainement beaucoup moins cher aux contribuables et à la balance commerciale. Rappelez-vous que nous ne produisons pas que des carburants et que nous sommes les premiers producteurs de bitume en France."