Petroplus : trois projets industriels "réalistes" évoqués par le préfet

Le bras de fer entre le représentant de l'Etat et les anciens salariés de la raffinerie toujours actifs dans la recherche d'un éventuel repreneur se poursuit. Alors qu'Yvon Scornet, l'ancien porte-parole de l'intersyndicale, répète que les candidats à la reprise existent, le préfet Pierre-Henry Maccioni a réaffirmé le contraire. Ses services se concentrent désormais sur le "repositionnement industriel" du site de Petit-Couronne, à savoir l'installation de nouvelles industries sur les 240 hectares aujourd'hui en sommeil.

"Plus de 600 entreprises ont été approchées en France et à l’étranger, grâce au réseau de l’Agence française pour les investissements internationaux, aux services de l’État, et aux collectivités. A ce stade, 3 projets industriels réalistes ont été identifiés", expliquent les services de l'Etat. Il s'agirait de projets "d'usine de chimie verte" produisant des bio-plastiques, d'une strat-up technologique dans le domaine du traitement des effluents liquides et d'une unité de production de diesel à partir de plastiques usagés.