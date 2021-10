Dirk, les dernières prévisions pour le Calvados et l'Orne

Voici l'intégralité du dernier bulletin d'alerte émis par Météo France Rennes à 6h06 ce mardi 24 décembre.

Type de phénomène



Vent et Pluie-Inondation.

Phénomène en cours.

Fin de phénomène prévue le mardi 24 décembre 2013 à 10h00

Localisation

Maintien de suivi pour :

Finistère (29), Morbihan (56), Calvados (14), Orne (61), Seine-Maritime (76) et Eure (27).

Fin de suivi pour :

Côtes-d'Armor (22), Ille-et-Vilaine (35), Manche (50), Loire-Atlantique (44) et Mayenne (53).

Description



Qualification du phénomène :

Perturbation tempétueuse assez courante en période hivernale et comparable au violent coup de vent du 28 octobre dernier.

Faits nouveaux :

Les vents ont nettement faibli sur la Bretagne et le Cotentin. Ils commencent à faiblir sur les Pays de Loire.

Situation actuelle :

La dépression très creuse (930 Hpa) centrée au nord-ouest de l'Irlande génère des vents tempétueux sur le nord-ouest de la France :

On a observé entre 4 heures et 5 heures :

140 Km/h au Cap de la Hève (76).

115 km/h à Port en Bessin (14) et au Horps (53).

113 km/h à Belle-Ile (56).

109 km/h à Saint Hilaire (61).

106 km/h au Havre (76).

98 km/h à Rennes (35).

Evolution prévue :

Paramètre vent

Cette dépression va s'éloigner vers le nord-est..

Sur la Bretagne, les Pays de Loire et le département de la Manche, les vents faiblissent progressivement par l'ouest, si bien que la vigilance orange est levée sur ces régions pour le vent.

Plus à l'est, sur l'Orne, le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure, on aura encore des rafales de 90 à 110 km/h dans les terres et 100 à 120 km/h sur le littoral. Le vent se calmera en cours de matinée.

Paramètre précipitations

Sous cette perturbation très active, les cumuls de pluies sont conséquents sur l'ouest de la Bretagne: 30 à 60 millimètres en 24 heures en moyenne , fréquemment 60 à 80 millimètres sur les hauteurs du Finistère et du Morbihan justifiant la vigilance orange sur ces départements. Les pluies faibliront progressivement en cours de matinée.

Paramètre vagues-submersion

Associées aux vents tempétueux de Sud-Ouest, le long de la côte atlantique, les très forts déferlements associés à de puissantes vagues de secteur Ouest à Sud-Ouest, risquent d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties basses ou vulnérables placés en vigilance jaune. Avec l'affaiblissement du vent et des coefficients de marée de plus en bas, les départements 56 et 29 sont sortis de la vigilance orange.

Heures de pleine mer à Concarneau et Lorient : vers 08h30 et 21h10 mardi 24 décembre