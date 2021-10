Commerçants mécontents à Rouen : les écologistes répliquent

Les écologistes comprennent leur colère mais refusent leurs recommandations : c'est, en résumé, le contenu de cette lettre ouverte de la liste "Rouen 2014 citoyenne et écolo!" adressée aux commerçants frondeurs de Rouen, dont une centaine d'entre eux avait débarqué en mairie lors du dernier conseil municipal pour faire part de leur mécontentement. Selon eux, la Ville n'a rien fait pour améliorer l'accès (en voiture) au centre-ville, depuis la fermeture du Pont Mathilde.

"Nous comprenons cette colère car les difficultés que vous traversez dépassent largement le cadre du commerce rouennais. Notre pays est en crise, des milliers d’emplois sont détruits chaque mois dans notre économie ce qui finit par impacter l’activité des commerces. Cette situation nationale est aggravée à Rouen par la fermeture du pont Mathilde qui, du jour au lendemain a contraint plus de 80.000 automobilistes à trouver une solution alternative pour leurs déplacements quotidiens", écrit, en introduction, Jean-Michel Bérégovoy, le candidat EELV aux prochaines municipales à Rouen, et actuel conseiller municipal.

Mais après le constat, l'analyse diverge, comme on pouvait s'en douter : "Il était impossible pour notre ville d’absorber un tel report de voitures sur les autres axes de circulation. Et c’est là que notre approche diverge avec ce que vous avez exprimé vendredi soir. Pour nous, citoyens et écologistes, le transport en commun n’est pas le problème mais la solution".

"Vous nous avez proposé en solution de réouvrir les voies réservées au bus et notamment la ligne 7, poursuit Jean-Michel Bérégovoy. Nous pensons que si nous mettions en oeuvre votre proposition, nous assisterions à une aggravation des embouteillages et par effet indirect une diminution du nombre de vos clients".

Les écologistes reconnaissent une offre de transports en commun "encore insuffisante" et prônent la mis en place de nouveaux parkings relais. "Le week-end, un 'ticket commerce' pourrait être mis en place, ticket remboursé pour un achat effectué chez un commerçant de Rouen, proposent-ils. Par ailleurs, de façon permanente, la durée de validité du ticket de transport en commun pourrait passer à 2h, le temps de faire ses courses".