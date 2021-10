Oldelaf et Norka sur la scène du Big Band Café ce vendredi

Oldelaf sort sont premier album "solo" en octobre 2011 et se révèle au grand public grâce au premier single "La Tristitude". Cette expression décrit ces petits moments de solitude qui nous arrivent à tous comme "marcher pied nu sur un tout petit lego" ou "boire de l’eau lors d’un voyage en Inde"… "La Tristitude" dépasse aujourd’hui le simple cadre de la chanson et s’invite jusque dans les conversations dans les cours d’écoles !

Norka, jeunes fleurons de la scène régionale aura le plaisir de chauffer la scène en première partie.

Norka joue dans les salles, met la ouache dans les bistrots, conquiert les scènes de théâtre, captive les café-concerts et contamine de plus en plus de mélomanes. Six lutins à l'appétit d'ogre qui ne lâchent jamais nos oreilles et nos yeux avec leurs chansons délurées servies par un jeu scénique décoiffant. Six personnages multi-instrumentistes qui tourbillonnent entre folie poétique et sensibilité furieuse.

Ecoutez, Paul Langeois directeur du BBC au micro 100% ouest d'Ilias.