Sortie cette semaine au cinéma de Eyes of war avec Colin Farrel et Christopher Lee, L'illusioniste de Sylvain Chomet, L'agence tous risques et enfin Fatal de et avec Mickael Youn dont nous allons parler aujourd'hui.



Fatal... c'est Fatal Bazooka, un rappeur bling-bling et hardcore. En fait, un personnage de sketch créé par Michaël Youn dans son show-télé "Morning Live", puis développé dans l'album "T'as vu" vendu à plus de 500 000 exemplaires. Ce film raconte ce que serait devenu ce rappeur s'il en avait vendu... 15 millions ! Fatal est désormais une énorme star. Des millions de fans, des dizaines de tubes, 4 Music Awards de la Musique du meilleur artiste de l'année, une ligne de vêtements, un magazine et prochainement l'ouverture de son propre parc d'attraction : Fataland. Il est le N°1 incontesté. En apparence tout va bien... mais en réalité, Fatal ne sait plus où il va, parce qu'il ne sait plus d'où il vient : depuis ses débuts, il fait croire qu'il a grandi dans le ghetto... alors qu'en fait, il est né dans un petit village de Savoie, en plein coeur des Alpes. Mais on ne peut pas être un "gangsta" quand on est un fils de bergers de Savoie, alors Fatal a préféré cacher ses origines et oublier son passé...

Une comédie bien drôle. Mickaël Youn nous livre ici son personnage du rappeur bling-bling plus vrai que nature. La parodie est poussée à son maximum, aussi bien pour son personnage que pour celui de Stéphane Rousseau: Chris Prolls. Un artiste electro qui veut devenir n°1 des ventes. La compétition entre les 2 est bien marrante à suivre.

Mickael Youn en pleine auto dérision, il ne l'est pas qu'en tant qu'acteur puisque dans ce film il a aussi la casquette de réalisateur.

Fatal, c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma.